2019 yılı için asgari ücretin belli olmasının ardından askerlik borçlanması tutarları da belli oldu. 2019 yılı için askerlik borçlanma tutarını merak edenler haberimizden tüm detayları kolaylıkla öğrenebilir… 2019 askerlik borçlanması ne kadar oldu? İşte bilinmesi gerekenler…

2019 ASKERLİK BORÇLANMASI

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni asgari ücrete bağlı olarak askerlik borçlanması tutarı artmış oldu. Bilindiği üzere 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren asgari ücret aylık brüt 2.558,40 TL oldu. Net asgari ücret ise 2.020,90 TL oldu.

31 Aralık 2019 tarihine kadar talepte bulunmanız halinde

ödeyeceğiniz 2019 yılı askerlik borçlanması tutarı günlük en

düşük 27,28 TL, en yüksek ise 204,60 TL olacaktır. Bu durumda

30 gün askerlik borçlanması 2019 yılında en düşük: 818,40 TL

olacakken 18 ay askerlik borçlanması yapacak birisinin ödeyeceği

tutar ise 14.736,42 TL olacaktır

2019 yılı askerlik borçlanması tutarları 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 tarihleri arasında aşağıdaki gibidir.

1 Ay (30 gün) 818,69 TL

2 Ay (60 gün) 1.637,38 TL

3 Ay (90 gün) 2.456,06 TL

4 Ay (120 gün) 3.274,75 TL

5 Ay (150 gün) 4.093,44 TL

6 Ay (180 gün) 4.912,13 TL

7 Ay (210 gün) 5.730,82 TL

8 Ay (240 gün) 6.549,50 TL

9 Ay (270 gün) 7.368,19 TL

10 Ay (300 gün) 8.186,88 TL

11 Ay (330 gün) 9.005,57 TL

12 Ay (360 gün) 9.824,26 TL

13 Ay (390 gün) 10.642,94 TL

14 Ay (420 gün) 11.461,63 TL

15 Ay (450 gün) 12.280,32 TL

16 Ay (480 gün) 13.099,01 TL

17 Ay (510 gün) 13.917,70 TL

18 Ay (540 gün) 14.736,42 TL

İLGİLİ HABER Erken emeklilik hangi şartlarda olur?

İLGİLİ HABER Doğum borçlanmasında taksitlendirme nasıl yapılır?