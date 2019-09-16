Bağ-Kur yani yeni düzenlemelerden sonra isimleri 4B olarak anılan ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olanlar herhangi bir iş yerinde veya devlet kurumunda çalışmadan kendi iş yerlerini çalıştıran serbest meslek sahibi kişilerin bağlı olduğu sigorta koludur. Bağ-Kur çalışanları kendi primlerini kendileri ödeyerek devletin sağlamış olduğu sağlık ve emeklilik imkânlarından yararlanabilirler. İşte bu kola bağlı olarak çalışanların son dönemlerde merak ettiği en önemli sorulardan biri de 2019 Bağ-Kur emeklilik hesaplama nasıl yapılır? Emekli olacak vatandaşların merak ettiği bu soru hakkında daha detaylı cevaplar elde edebilmeniz için hazırlamış olduğumuz haberimize mutlaka göz atmalısınız. İşte ayrıntılar…

2019 BAĞ-KUR EMEKLİLİK HESAPLAMA

Bağ-Kur'dan emekli olabilmek için işe giriş tarihi önemli bir kriterdir. Bunun için üç önemli tarih bulunmaktadır.

– 1 Ekim 1999 öncesinde işe girenler

– 1 Ekim 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe girenler

– 1 Mayıs 2008 sonrasında işe girenlerin emeklilik şartları farklı olmaktadır.

· 1999 öncesinde işe girmiş 4B yani Bağ-Kur kapsamındaki erkekler

Bağ-Kur emeklilik hesaplama tablosuna göre;

1 Ekim 1999 öncesinde sigortalı olan ve bu tarih itibarı ile prim ödeme yıl sayıları 23 yıldan fazla olan erkek çalışanlar yaş şartı bulunmadan 25 yıl 9000 gün prim ödemesi yapmaları durumunda emekliye ayrılabilirler.

Bu şartı sağlayamayan kişilerin emekliye ayrılabilmeleri için emeklilik tablosundaki şartları sağlayarak yerine getirmeleri gerekmektedir. 25 yılı tamamlamaları yanı sıra belirtilen yaş kriterini de beklemeleri gerekmektedir. 01.06.2002 tarihi itibariyle 25 yıl tamamlamaya kalan süreye göre hangi yaş kriteri şu şekildedir;

– 25 yılın tamamlanmasına 2 yıl veya daha az süre varsa emeklilik yaşı 44

– 25 yılın tamamlanmasına 2 yıldan fazla veya 3 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 45

– 25 yılın tamamlanmasına 3 yıl 6 aydan fazla veya 5 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 46

– 25 yılın tamamlanmasına 5 yıldan fazla veya 6 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 46

– 25 yılın tamamlanmasına 6 yıl 6 aydan fazla veya 8 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 47

– 25 yılın tamamlanmasına 8 yıldan fazla veya 9 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 48

– 25 yılın tamamlanmasına 9 yıl 6 aydan fazla veya 11 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 49

– 25 yılın tamamlanmasına 11 yıldan fazla veya 12 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 50

– 25 yılın tamamlanmasına 12 yıl 6 aydan fazla veya 14 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 51

– 25 yılın tamamlanmasına 14 yıldan fazla veya 15 yıl 6 aydan az süre varsa emeklilik yaşı 52

– 25 yılın tamamlanmasına 15 yıl 6 aydan fazla veya 17 yıldan az süre varsa emeklilik yaşı 53

· 1999 öncesi işe girmiş 4B kapsamındaki kadınlar

BAĞ-KUR emeklilik hesaplama tablosuna göre;

1 Ekim 1999 öncesinde sigortalı olan ve bu tarih itibarı ile prim ödeme yıl sayıları 18 yıldan fazla olan kadın sigortalılarda yaş şartı bulunmadan 20 yıl ve 7200 gün prim ödemesi yapmaları durumunda emekliye ayrılabilirler.

Daha önce yukarıda belirttiğimiz maddede belirtilen şartı yerine getiremeyen sigortalı kadınların 20 yılı tamamlamaları yanı sıra emeklilik tablosunda belirtilen yaşı tamamlamaları gerekmektedir. 20 yılı tamamlamaya kalan süreye göre emeklilik yaş kriteri şu şekildedir;

– 20 yılın tamamlanmasına 2 yıl ya da daha az süre varsa emeklilik yaşı 40

– 20 yılın tamamlanmasına 2 yıldan fazla ya da 3 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 41

– 20 yılın tamamlanmasına 3 yıldan fazla ya da 4 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 42

– 20 yılın tamamlanmasına 4 yıldan fazla ya da 5 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 43

– 20 yılın tamamlanmasına 5 yıldan fazla ya da 6 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 44

– 20 yılın tamamlanmasına 6 yıldan fazla ya da 7 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 45

– 20 yılın tamamlanmasına 7 yıldan fazla ya da 8 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 46

– 20 yılın tamamlanmasına 8 yıldan fazla ya da 9 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 47

– 20 yılın tamamlanmasına 9 yıldan fazla ya da 10 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 48

– 20 yılın tamamlanmasına 10 yıldan fazla ya da 11 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 49

– 20 yılın tamamlanmasına 11 yıldan fazla ya da 12 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 50

– 20 yılın tamamlanmasına 12 yıldan fazla ya da 13 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 51

– 20 yılın tamamlanmasına 13 yıldan fazla ya da 14 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 52

– 20 yılın tamamlanmasına 14 yıldan fazla ya da 15 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 53

– 20 yılın tamamlanmasına 15 yıldan fazla ya da 16 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 54

– 20 yılın tamamlanmasına 16 yıldan fazla ya da 17 yıldan daha az süre varsa emeklilik yaşı 55

· 17 yıldan fazla süre olanlar için emeklilik yaşı 58

BAĞ-KUR kapsamında yaş haddinden emekli olacak erkekler için emeklilik şartları

Yaş haddinden emekli olarak kısmi aylık almak isteyen erkekler için emeklilik yaşı tablosuna göre;

1 Ekim 1999 tarihinden itibaren emekliliğine tam iki yıl ve iki yıldan daha az kalan erkek çalışanların 15 yıl ve 5400 gün prim ödemesi yapmaları durumunda 55 yaşını doldurmuş erkekler emekliye ayrılabilirler.

1 Ekim 1999 tarihinde 15 tam yıl ve 55 yaş için 2 yıldan fazla süresi olan erkek sigortalılara kademeli emeklilik uygulanmaktadır.

Bağ-Kur kapsamında yaş haddinden emekli olacak kadınlar için emeklilik şartları

Yaş haddinden emekli olarak kısmi aylık almak isteyen kadınlar için emeklilik yaşı tablosuna göre;

1 Ekim 1999 tarihinden itibaren emekliliğine tam iki yıl ve iki yıldan daha az kalan kadın çalışanların 15 yıl ve 5400 gün prim ödemesi yapmaları durumunda 50 yaşını doldurmuş kadınlar emekliye ayrılabilirler.

Ekim 1999 ve Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan kadınların kısmı emeklilik alabilmek için 60 yaşını doldurmuş olmaları ve 15 yıl prim ödemelerinin bulunması gerekir.

· Erkek ve kadınlarda yaş haddinden emeklilikte yaş kriterleri;

01.10.1999 tarihi itibariyle 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanmasına kalan süreye göre emeklilik şartları şu şekildedir;

– 15 yılın tamamlanmasına 2 yıldan fazla ya da 4 yıldan az kalması durumunda emeklilik şartları 5400 prim günü ve erkekler için 56 yaş, kadınlar için 51 yaştır.

– 15 yılın tamamlanmasına 4 yıldan fazla ya da 6 yıldan az kalması durumunda emeklilik şartları 5400 prim günü ve erkekler için 56 yaş, kadınlar için 52 yaştır.

– 15 yılın tamamlanmasına 6 yıldan fazla ya da 8 yıldan az kalması durumunda emeklilik şartları 5400 prim günü ve erkekler için 57 yaş, kadınlar için 53 yaştır.

– 15 yılın tamamlanmasına 8 yıldan fazla ya da 10 yıldan az kalması durumunda emeklilik şartları 5400 prim günü ve erkekler için 57 yaş, kadınlar için 54 yaştır.

– 15 yılın tamamlanmasına 10 yıldan fazla süre kalması durumunda emeklilik şartları 5400 prim günü ve erkekler içi 58 yaş, kadınlar için 56 yaştır.

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