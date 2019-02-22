2019 yılında geçerli asgari ücretin açıklanması ile birlikte 5510 sayılı Kanun gereği ödenen primler de belli oldu. Buna göre 2019 Bağkur primi ne kadar oldu? İşte cevabı…

2019 BAĞKUR PRİMİ MİKTARLARI

1-Tarım/Çiftçi Bağkur Primi

Bağkur primini eksiksiz ve günü gününe ödeyen ve kuruma borcu olmadığı takdirde, prim ödemelerini yüzde 5 indirim ile ödeyebilmektedir. Buna göre en düşük tarım/çiftçi Bağkur primleri aylık olarak 653,99 TL’dir. Eski primlerini zamanında ödememiş ve kuruma borcu olanların ödeyeceği en düşük aylık prim tutarı ise 764,84 TL olacaktır.

Tarım/çiftçi Bağkuru kapsamında ödenecek aylık en yüksek Bağkur primi tutarı ise 5.736,3 TL’dir.

2- Şirket Ortağı/Esnaf Bağkur Primi

Bağkur aylık ödemenizi düzenli yapıyorsanız ve geçmiş döneme ait borcunuz yoksa 5 puanlık indirim ile ödeyeceğiniz en düşük Bağkur primi 754,61 TL, aylık bağkur ödemesini düzenli yapmıyorsanız ve geçmiş döneme ait borçlarınız varsa bu durumda ise ödeyeceğiniz bağkur ücreti aylık olarak 882,65 TL olacaktır.

En yüksek şirket ortağı/esnaf bağkur primi de aylık olarak 6.619,85 TL’dir.

3- İsteğe bağlı Bağkur Primi

İsteğe bağlı Bağkurlular 5 puanlık indirimden yararlanamıyor. İsteğe bağlı aylık Bağkur primi 2019’da en düşük 818,56 TL en yüksek ise 6.139,20 TL dir.

Bağkur primlerinizi her ay düzenli olarak ödemeniz gerekmektedir. Prim ödemeleri cari dönemler halinde banka veya kurum ile anlaşmalı PTT veya diğer ödeme noktalarından yapılabilir. Örneğin ocak ayının primini şubat ayının son gününe kadar şubat ayı primini de mart ayı sonuna kadar ödemeniz gerekmektedir.

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