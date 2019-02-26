2019 doğum borçlanması ne kadar oldu?

Doğum borçlanması ile kadınlar erken emeklilik şansına sahip olabilmektedir. Doğum borçlanması günlük tutarları brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Doğum borçlanması 2019 yılında ne kadar oldu? diye merak edenler için bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

Bir kadının aldığı ücretsiz doğum izni veya analık izni süreleri ile ilgili, en fazla iki kez kullanabildiği ve çocuğun doğum tarihinden sonra iki yıllık süre içinde ilgili sürelerin primlerini, borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemesidir. Ödenilen bu süreler kişinin sigortalı olduğu günlere eklenir yani saydırılır.

Doğum borçlanmasının alt ve üst sınırları bulunmaktadır. Alt sınırı açıklanan brüt asgari ücrettir, üst sınırı brüt asgari ücretin yaklaşık 6,5 katıdır. Bu aylık brüt ücret 30'a bölünür ve prime esas günlük kazanç bulunur. Bulunan bu ücretin %32'si de günlük doğum borçlanması miktarını belirler.

Buna görei; 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında doğum borçlanması için ödeyeceğiniz günlük en düşük tutar 27,28 en yüksek doğum borçlanma tutarı ise; 177,35 TL olacaktır.

2019 DOĞUM BORÇLANMASI

1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında doğum borçlanması (en az) miktarları aşağıdaki gibidir:

1 aylık doğum borçlanması primi 818,4 TL

2 aylık doğum borçlanması primi 1.636,8 TL

3 aylık doğum borçlanması primi 2.455,2 TL

6 aylık doğum borçlanması primi 4.910,4 TL

1 yıllık doğum borçlanması primi 9.820,8 TL

2 yıllık doğum borçlanması primi 19.641,6 TL

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