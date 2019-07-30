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2019 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman?

Geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen emekli ikramiyesi uygulamasına göre Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere bin liralık ikramiye veriliyor. Milyonlarca emekli bayramda maddi açıdan rahat nefes alabilmek için dört gözle emekli ikramiyelerinin hesaplarına yatacağı tarihi araştırıyor.

22:00 -
Haberler Ekonomi
2019 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman?

Kurban Bayramı için ikramiyelerini Ağustos ayında alacaklar. Bu sene Kurban Bayramı 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak. Buna göre de ikramiyelerin 5-9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?

2019'da Kurban Bayramı'nın 11-14 Ağustos tarihlerine denk gelmesi ile ikramiyelerin 5 ila 9 Ağustos tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Bu tarihten önce emekli olanlar bin TL'lik bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

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