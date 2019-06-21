Emekli zammı belli oldu mu? Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?

Temmuz maaşlarını zamlı alacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacağını merak ediyor. Emeklilerin zam oranları 2019 yılının Temmuz ayında kaç TL olacak? İlki ocak ayında yapılan zamların ikincisi ise temmuz ayında gerçekleşecek. Temmuz maaşlarını zamlı alacak olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? İşte detaylar…

2019 ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emeklilere ve memurlara yapılacak temmuz zamları tam olarak TÜİK’in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belirlenecek.

BUGÜNKÜ ZAM ORANI NE KADAR OLUR?

İlk 5 aylık enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından emekliye ve memura yapılacak zam oranı az çok netleşti. TÜİK açıklamalarına göre 2019 Mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre ilk 5 aydaki enflasyon yüzde 4,99 olarak belirlendi. Yani emekliler bugün zam alsa yüzde 4,99 olacak belirlenir. Ancak bu orana haziran ayı enflasyon oranı da eklenecek. Emekliye yapılacak ikinci zammı olan temmuz zammı da netleşmiş olacak.