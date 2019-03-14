2019 kira yardımı şartları nelerdir?

6306 sayılı kanun kapsamında, riskli olarak tespit edilen bir konut ya da işyeri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı yapılmaktadır. Peki, kira yardımı şartları nedir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

2019 KİRA YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?

Devlet tarafından verilen kira yardımından faydalanmak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmeleri gerekir. Devletten finansal destek almak için evinizin riskli yapı kapsamında olması ve risk altında bulunduğunun tespit edilmiş olması gerekir. Kira yardım alma şartlarına uyum sağlayan kişiler kira yardımından iki şekilde faydalanabilirler. Buna göre;

– Evlerini yeniden inşa etmek isteyen kişiler kredi yardım desteğinden faydalanabilirler.

– Belli bir süre boyunca kira yardımından faydalanabilirsiniz.

İki yardımı aynı anda almak mümkün değildir. Başvuru esnasında iki yardımdan birisi için başvuruda bulunma şartı bulunmaktadır.

Gayrimenkul sahipleri risk durumunda ise kiraya çıkmaları durumunda devletten kira yardımı alabileceklerdir. Kira yardımı şartları ise 2019 yılı için şu şekilde belirlenmiştir;

Kira yardımı almak için gerekli olan ilk şart ikametgâhtır. İkamet ettiğiniz bağımsız bölüm için devletten kira yardımı alacağınız süre 18 ay olacaktır.

Kira yardımından yararlanmak için kredi desteği almamış olmak yani daha önce kredi kullanmamış olmak gerekir. Geri dönüşüm projelerine özel olan kişiler kira yardımı ile birlikte kredi yardımı alamazlar. Bu durum oldukça önemlidir ve başvuru sahiplerinin bu konuda dikkatli olması gerekir.

Risk gurubunda evleri bulunan kişilerin evleri için yapı kimlik numarası alındığı tarih sonrasında devir işlemleri yapılmış ise bu durumda yeni malikin yapı kimlik numarası aldığı tarihte ikamet etme şartları sağlanamaz. Yeni maliklerin gayrimenkulü geç almamış olması önemlidir. Aksi durumlarda kira yardımı için yapılan başvurular geçerli sayılmamaktadır.

KİRA YARDIMI BAŞVURU BELGELERİ 2019

2019 kira yardım başvuruları belediyelere yapılmakta ve müracaat sırasında hak sahiplerinden bazı belgeler talep edilmektedir. Kira yardımı başvurusu yapan kişilerden istenen belgeler şu şekildedir:

– Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi

– Başvuru sahibinin başvuruda bulunması için doldurması gereken başvuru dilekçesi

– Yapının riskli olduğunu belgeleyen rapor ve yıkım formu

– Hak sahibi kişinin ya da vekilinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunduğuna dair hesap cüzdanı fotokopisi

– Güncel tapu kaydı ya da tapu belgesi zorunludur.

– Başvuru sahibi adına herhangi bir fatura belgelenmelidir. Faturanın son üç aylık süreçte olması gerekir.

Bütün belgeleri eksiksiz olarak tamamlayan kişiler bağlı bulundukları belediyeye başvuruda bulunarak belgeleri teslim edebilirler. Vekâletname ile yapılan başvurularda vekaletnamede kira yardımım başvurusu için yetkili olunduğuna dair ibare bulunması gerekir. Ayrıca vekil kişinin vekâletname ile birlikte kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi başvuru için gerekli belgeler arasındadır.