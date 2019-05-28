KPSS başvurusu nasıl yapılır? 2019 KPSS başvuruları için son şans?

Kamu personeli olmak isteyenlerin katıldığı KPSS'de başvuru ve sınav tarihleri belirlendi. KPSS 2019 takvimi ile ilgili tüm detaylar ÖSYM'nin internet adresinde yer alıyor. bugün de geç başvuru günü. Peki, KPSS ne zaman, başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…

KPSS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

3-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru gününde 2019-KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan ödemeler alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT geç başvuru tarihi: 28 Mayıs 2019

Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak ödenir.

BAŞVURU ÜCRETİNE YÜZDE 50 ZAM

Yılda bir milyonu aşkın vatandaşın başvuru yaptığı Kamu Personeli Seçme Sınav ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı. Zam ile birlikte KPSS oturumlarının her biri için 60 lira olan ücret 75 liraya, KPSS Alan Bilgisi Sınavlarının her bir oturumu için 40 lira olan ücret de 50 liraya yükseldi. Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) için de ücretler, 60 liradan 75 liraya çıkarıldı. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne girecek adaylar toplam 225 TL ödeyecek. Ayrıca alan bilgisi sınavlarına girecek adaylar da, alan başına 50’şer TL daha verecek.

KPSS SON SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Testi ve Cevap Anahtarına (https://www.osym.gov.tr/TR,15208/2018-kpss-lisans-genel-yetenek-genel-kultur-ve-egitim-bilimleri-temel-soru-kitapciklari-ve-cevap-anahtarlari–10.html) bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz…

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Alan Bilgisi 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2018. Sınav günü 20 Temmuz 2019 (Birinci oturum) – 21 Temmuz 2019 (İkinci oturum).

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 28 Temmuz 2019

KPSS Genel Yetenek – Genel Kültür 2019 sınavı

Başvuru tarihi 3 Mayıs 2019 – 15 Mayıs 2019. Geç Başvuru tarihi 28 Mayıs 2019. Sınav günü 14 Temmuz 2019

KPSS sonuçları 29 Ağustos’ta duyurulacak.