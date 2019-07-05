2019 Kurbanlık fiyatları belli oldu! İşte dana, koç, koyun, keçi kurban fiyatları…

Bayrama kısa bir zaman kala vatandaşlar kurbanlık fiyatlarını merak ediyor. Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ibadetini geçekleştirecekler tarafından arştırılıyor. Dana, koç, koyun, keçi kurban fiyatları ne kadar oldu?

2019 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890 TL yurt dışında 725 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

2018 KURBANLIK FİYATLARI NE KADARDI?

Diyanet İşleri tarafından 2018 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 850, yurt dışında 625 lira olarak belirlenmişti.