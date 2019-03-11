MTV hesaplama ve ödeme ekranı! 2019 MTV ücretleri ne kadar oldu?

2019 MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ücretleri belli oldu. Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2019 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15,9 olarak yeniden belirlendi. Peki MTV nasıl hesaplanır? İşte MTV 2019 tutarları ve hesaplama detayları haberimizde…

MTV ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. 2019 yılında ödenecek olan MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ücretleri de belli oldu. MTV tutarları yeniden değerleme oranı bu sene için yüzde 15,9 oranında artırıldı. İşte 2019 yılında ödenecek MTV ücretleri…

Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı

1-3 Yaş (TL): 861

4-6 Yaş (TL): 60

07-11 Yaş (TL): 336

12-15 Yaş (TL): 255

16 ve üzeri yaş (TL) : 90

Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc

1-3 Yaş (TL): 1500

4-6 Yaş (TL): 1124

7-11 Yaş (TL): 653

12-15 Yaş (TL): 461

16 ve üzeri yaş (TL) : 177

Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc

1-3 Yaş (TL): 2647

4-6 Yaş (TL): 2069

7-11 Yaş (TL): 1218

12-15 Yaş (TL): 743

16 ve üzeri yaş (TL) : 289

Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc

1-3 Yaş (TL): 4170

4-6 Yaş (TL): 3212

7-11 Yaş (TL): 1888

12-15 Yaş (TL): 1124

16 ve üzeri yaş (TL) : 444

1 Ocak 2018’den itibaren tescil edilen araçlar için MTV, mevcut vergilendirme ölçütlerine “taşıt değeri” de eklenerek uygulanıyor.

2019 yılı içerisinde tescil edilen araçlar için yine 2019’da uygulanacak MTV oranları ise 1300 cc ve altında motor silindir hacmi olan, 1-3 yaş arasındaki ve taşıt değeri 40 bin lirayı aşmayanlarda 861 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda 947 lira, 70 bin lirayı aşanlarda bin 34 lira olacak.

Bu oranlar, motor silindir hacmi 1301-1600 cc arasında olan ve 1-3 yaş arasındaki araçlar için taşıt değeri 40 bin lirayı aşmayanlarda bin 500 lira, 40-70 bin lira arası olanlarda bin 649 lira, 70 bin lirayı aşanlarda bin 800 lira olarak ödenecek.

Otomobil veya arazi araçları arasında en düşük MTV, 16 yaş ve üzerindeki 1300 cc ve altındakiler için 90 lira, en yüksek MTV de 4001 cc ve değeri 475 bin lira üzerindeki 1 yaş araçlar için 41 bin 4 lira oldu.

Ayrıca, gelecek yıl minibüs, panelvan, karavan, otobüs, kamyon ve kamyonetler ile uçak ve helikopterler için alınan MTV oranlarında da yüzde 15,9 artış uygulanacak.

2019 MTV ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR?

MTV hesaplama ekranı MTV ödeme dönemlerinde büyük ilgi görüyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor.

Aşağıdaki link üzerinden MTV hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz;

2019 MTV HESAPLAMA EKRANI

MTV ÖDEME YÖNTEMLERİ

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

MTV ÖDEME EKRANI