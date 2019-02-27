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2019 Pasaport ücretleri ne kadar oldu?

Pasaport alımlarında da ödemeniz gereken belirli pasaport ücretleri bulunmaktadır. Pasaport işlemleri için de uygulanan belirli fiyatlandırmalar pasaport ücretleri kapsamında 2018 yılına göre değişiklik göstermektedir. Bu fiyatlandırmalar içerisinde aynı zamanda pasaport harçları da pasaport ücretlerini belirlemektedir. Peki, 2019 Pasaport ücretleri ne kadar oldu? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

08:24 -
Haberler Ekonomi
2019 Pasaport ücretleri ne kadar oldu?

Pasaport harç ücretleri her yıl enflasyona göre yeniden düzenlenir. Pasaport harçları pasaportun başvuru sırasında talep edilen kullanım süresine göre değişiklik göstermektedir ancak pasaport defter ücreti her bir pasaport süresi için aynıdır. 2019 yılında pasaport ücretleri ne kadar oldu? İşte cevabı…

2019 PASAPORT ÜCRETLERİ

Pasaport ücretleri, her sene Maliye Bakanlığı'nın belirlediği pasaport harç ve pasaport defter bedeli (cüzdan bedeli) olarak ikiye ayrılıyor. Her yıl enflasyona bağlı olarak zamlanan pasaport fiyatlarında bu sene de artış yaşadı. 2019 pasaport ücretleri yeni bildirimle birlikte 1 Ocak 2019 itibariyle % 23.73 artışla verilecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliğine göre, bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak. Pasaport ücretleri 2019 yılında aşağıdaki gibi olacaktır. İşte 2019 pasaport ücretleri:

Süresi Pasaport Harç Bedeli Pasaport Defter Ücreti Toplam

6 aylık 170,00 TL 133,62 TL 304 TL
1 yıllık 248,44 TL 133,62 TL 383 TL
2 yıllık 405,58 TL 133,62 TL 540 TL
3 yıllık 575,96 TL 133,62 TL 710 TL
4-10 yıllık 811,66 TL 133,62 TL 946 TL

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