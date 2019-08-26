2019 Sigara fiyatları: Sigaraya zam geldi mi?

Sigara fiyatlarına son olarak geçtiğimiz hafta 50 kuruş ile 1 TL arasında zam geldi. Sigara fiyatlarında asgari maktu tutarı geçtiğimiz hafta yayımlanan kararname ile değişti. Cumhurbaşkanlığı kararında asgari maktu tutarı yüzde 35 oranında arttırıldı ve en ucuz sigara paketi 12 TL’ye kadar yükseldi.

2019 SİGARA FİYATLARI

KENT 15.00 TL

KENT D-RANGE 15.00 TL

KENT SWITCH 16.00 TL

KENT N-RANGE 18.00 TL

PARLIAMENT 18.50 TL

MARLBORO 18.00 TL

MARLBORO TOUCH 17.00 (BLUE, GRAY, AQUA, ONE)

ROTHMANS 14.00 TL

VICEROY 14.50 TL

PALL MALL 14.50 TL

TEKEL 2000 14.00 TL

TEKEL 2001 14.00 TL

SAMSUN 14.00 TL

SAMSUN 216 14.00 TL

MALTEPE 14.00 TL

MURATTI 16.00 TL

MURATTI BLU 15.00 TL

LARK 15.00 TL

LARK RESERVE 14.50 TL

CHESTERFIELD 14.50 TL

CHESTERFIELD MODE (NAVY, BLUE) 14.00 TL

L&M 14.50 TL

L&M MODE 14.00 TL