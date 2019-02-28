2019 vergi yapılandırmasında ek süre ne zaman sona eriyor?

Vergi ve prim borçlarını yapılandıran ancak ödemede sıkıntı yaşayan ve yapılandırma hakkını kaybedenler için ikici ek süre Şubat ayı sonunda doluyor. İşte, vergi ve prim borç yapılandırma ek süresi ile ilgili bilinmesi gerekenler…

EK SÜRE İLE İLGİLİ TEBLİĞ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 28 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan vergi ve diğer kamu alacakları için yeniden yapılandırmaya gidenlere tanınan 2 aylık ek süreyle ilgili tebliğ yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, “28/12/2018 tarihli ve 30639 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/12/2018 tarihli ve 7159 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 inci maddesiyle 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2'nci maddenin uygulamasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir” ifadesi yer aldı.

Tebliğde süre uzatma hakkından yararlanılması için gerekenler şöyle şu şekilde sıralandı:

“a) 7143 sayılı Kanun kapsamında borçların yapılandırılmış olması,

b) 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarların süresinde ödenmemesi nedeniyle Kanun hükümlerinin ihlal edilmiş olması,

c) İhlale neden olan tutarların, ödenmesi gereken tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi, gerekmektedir.”

Tebliğde süre uzatımından yararlanmak isteyenlerin ayrıca yazılı bir başvuru yapmalarına gerek bulunmadığı ifade edildi.

28 ŞUBAT 2019'DA DOLUYOR

Ödemelerini zamanında yapmayıp yapılandırma haklarını kabedenlere verilen ikinci ek süre 28 Şubat 2019'da doluyor. 31 Aralık 2018 olan son ödeme tarihini kaçıran prim borçları, herhangi bir zam veya ceza uygulanmadan Şubat sonuna kadar ödenebilecek. Yapılandırma haklarını devam ettiren işverenler de ‘borcu yoktur’ belgesi alarak istihdam teşviklerinden yararlanabilecek. Vergi borçlarında ise ihlale neden olan tutarlara geç ödeme zammı eklenecek.

Motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezalarını da kapsayan 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu ile, eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme ve matrah artırımında vergi incelemesinden muafiyet ve usulsüzlük cezalarının yarısı silinmişti.