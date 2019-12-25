2019 yılında dolar, euro, borsa ve altında neler oldu?





DOLAR

ABD doları 2019 yılını, 2018’de çıktığı rekor seviyelerin altında tamamlayacak gibi görünüyor. ABD ile yaşanan Rahip Brunson krizi nedeniyle 2018 yılında 7.20 seviyesine kadar çıkan kur, bu sene aynı seviyeleri görmedi. Genel olarak sakin bir yıl geçiren dolarda en yüksek seviye yerel seçimler sonrası görüldü.

Mayıs ayında İstanbul’da seçimleri kazanan Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası tartışmalı bir kararla elinden alınarak İstanbul seçimlerinin tekrarlanmasına karar verildi. Doların bu karara tepkisi sert oldu ve 2019’un en yükseği olan 6.25 seviyesine kadar yükseldi. 2019’a 5.25 seviyesinde başlayan ve yılın genelinde 5.60-5.85 bandında gezinen kur, 2020’ye sayılı günler kala 5.95 seviyesinde bulunuyor. Dolar yılı bu seviyede kapatırsa Ocak 2019’a göre yüzde 13 yükselmiş olacak.

NALBANTLI: İSTANBUL SEÇİMLERİ ETKİLİ OLDU

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı konu hakkında sozcu.comçtr’ye açıklamalarda bulundu. Yıla 5.25 seviyesinden başlayan doların mayıs ayında 6.25 seviyesine kadar yükseldiğini belirten Nalbantlı, “Bu yükselişte İstanbul seçimlerinin iptali önemli rol oynamıştı. 23 Haziran'da tekrarlanan seçim sonuçlarının netleşmesinden sonra kurda başlayan gevşemeye enflasyondaki düşüşte destek olmuş ve tekrar 5.50'nin altı görülmüştü.” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 9 Ekim’de Suriye’deki terör hedeflerine yönelik başlattığı operasyon ile doların tekrar yükselişe geçtiğini söyleyen Nalbantlı, “Dolar 5.70-5.90 bölgesine yerleşti ve 3 aydır o bölgenin dışına çıkmadı. Yılın son günlerinde ABD senatosunda yaptırım kararının onaylanmasının ardından 5.95 seviyesine kadar bir yükseliş olan kur yılı bu seviyelerde kapatacak gibi duruyor.” açıklamasında bulundu.

EURO



Euro kurunda da 2019 yılı dolarda olduğu gibi 2018’e göre sakin geçti. 2019 Ocak ayında 6.02 seviyesinde olan kur, yıl içerisinde en yüksek seviyesini yerel seçimlerin İstanbul’da tekrar edilmesi kararı sonrası gördü. Euro 7.03 TL seviyesine kadar çıkarken, 2020’ye sayılı günler kala 6.60 seviyesinde seyrediyor. Euro yılı bu seviyede kapatırsa Ocak 2019’a göre yüzde 9 yükselmiş olacak.

ALTIN

Gram altında görülen dalgalanma, dolar ve euro kurlarına göre çok daha az. Gram altın yıl içerisinde istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam etti. 2019 yılına 215 TL seviyesinde başlayan gram altın, Ağustos ayının sonunda yıl içerisindeki en yüksek seviyesi olan 288 TL’ye kadar çıktı. Daha sonra 270 TL seviyesine düşen gram altının fiyatı, yılın bitmesine sayılı günler kala tekrar hareket kazanarak 285 TL’ye yükseldi. Gram altın yılı bu seviyede kapatırsa Ocak 2019’a göre yüzde 32 yükselmiş olacak.

2019’a 1.280 dolar seviyesinde başlayan altının ons fiyatı da yıl içerisinde yükselen bir grafik çizdi. ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının etkisiyle yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, eylül ayının başında 1.555 dolar seviyesini gördü.

YILDIRIMTÜRK: FAİZ İNDİRİMLERİNİN GÜNDEME GELMESİYLE ONS YÜKSELDİ

Türkiye’de altın denince ilk akla gelen isim olan Mehmet Ali Yıldırımtürk, konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Altının yılın ilk yarısında dış piyasada faiz artırımına duyarlı bir hareket izlediğini söyleyen Yıldırımtürk, “Ons altın yılın ilk yarısında 1.250-1.300 dolar seviyesinde hareket etti. Haziran ayında Fed’in faiz indirimlerinin gündeme gelmesiyle ons fiyatı birden 1.575’lere kadar çıktı.” dedi.

“2020 YILINDA DA YÜKSELMESİNİ ÖNGÖRÜYORUM”

Altının dış piyasada olduğu gibi iç piyasada da yükselişini sürdürdüğünü söyleyen Yıldırımtürk, “Yerel seçimler nedeniyle kurlar yükseldi. Bu durum gram altın fiyatlarında yükselişe neden oldu. Yaz aylarında ise dolar daha sakin bir seyir izlese de ons fiyatında yaşanan yükseliş, gram altın fiyatlarını 288 TL seviyesine kadar çıkardı. Faiz indirimleri de bunda etkili oldu. Bakıldığı zaman altın reel olarak 2019 yılında yüzde 20 getiri sağlayacak gibi duruyor. Altının 2019’da olduğu gibi 2020 yılında da yukarı yönlü seyrini sürdüreceğini düşünüyorum.” dedi.

BORSA

Borsa İstanbul BIST100 endeksi 2019’u yılbaşında bulunduğu seviyenin çok üzerinde tamamlayacak gibi görünüyor. Yaşanan siyasi gelişmelerden ve jeopolitik risklerden oldukça etkilenen borsa, 2019’a 88 bin seviyesinde başladı. Yıl içerisinde en düşük seviyesini İstanbul seçimlerinin iptal edildiği mayıs ayı içerisinde görerek 83 bin seviyesine kadar indi.

Temmuz ayında 100 bin seviyesinin üzerine çıkan BIST100 endeksi, Ekim ayında 94 bin seviyesine kadar geriledikten sonra yükselişe geçerek dün, yıl içerindeki en yüksek seviyesi olan 113 bin 400 seviyesine çıktı. BIST100’de yaşanan bu artışta ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına karşı çıkması etkili oldu. BIST100 endeksi yılı bu seviyede kapatırsa Ocak 2019’a göre yaklaşık yüzde 28 yükselmiş olacak.

ÖZARSLAN: YÜKSELİŞ NORMAL, DOLAR BAZINDA FİYATLAR GERİLEDİ

Sparta&Co kurucu ortağı Taner Özarslan konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Özarslan, borsanın yükselmemesi için bir sebep olmadığını söylerken, “Borsanın yükselişi anormal bir durum değil. Çünkü dolar bazında fiyatlar geriledi. ABD ve kreditörlerle ilişkiler önemli. Hedef kısa vadede dolar bazında 20 bin dolar seviyesi.” ifadelerini kullandı.