2019 zammıyla 7.40 kg et, 2020 muhtemel zammıyla 4.10 kg et alınabiliyor

Yeni yıl yaklaşırken memur ve emekliler maaşlarına yapılacak zamları merak etmeye başladı. Merkez Bankası'nın tahmin ettiği gibi yılın sonunda enflasyonun yüzde 12 olması için, Aralık ayında TÜFE’nin en az yüzde 0.89 artması gerekiyor. Bu da emeklilere yüzde 6.65 zam, memur ve memur emeklilerine yüzde 1.65 enflasyon farkı verileceği anlamına geliyor.

Eğer bu tahmin gerçekleşirse en düşük memur maaşı 193 TL, en düşük memur emeklisinin maaşı 137 TL, en düşük işçi emeklisinin maaşı 79 TL, en düşük esnaf emeklisinin maaşı 96 TL, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı ise 90 TL zamlanabilir.

2019 YILBAŞINDA ZAMLAR 120 İLE 303 TL ARASINDA DEĞİŞTİ

2018 yılında döviz kurlarında yaşanan artışa bağlı olarak enflasyon yüzde 25 seviyesine kadar çıkmış, yılı ise yüzde 20 seviyesinde tamamlamıştı. Buna bağlı olarak memur ve emeklilerin maaşlarına geçen yılbaşında yapılan zam miktarı daha yüksek oldu.

Buna göre en düşük memurun maaşı (15/1) 2 bin 840 liradan 3 bin 143 liraya çıkarak 303 TL, en düşük memur emeklisinin maaşı 2 bin 75 liradan 2 bin 297 liraya çıkarak 222 TL, en düşük işçi emeklisinin aylığı ise bin 26 liradan bin 130 liraya çıkarak 104 TL zamlanmıştı.

En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 249 liradan bin 376 liraya çıkarak 127 TL, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 178 liradan bin 298 liraya çıkarak 120 TL artmıştı.

ENFLASYON İLE BERABER ALIM GÜCÜ DE DÜŞTÜ

2019 yılbaşında yaklaşık yüzde 20 olan enflasyonun 2019 yılı sonunda yüzde 12 seviyesinde olması bekleniyor. Ancak bu durumun fiyatlara yansıması ne kadar olur bilinmez. TÜİK verilerine göre 2019 Ocak ayında yüzde 20.35 oranıyla 40.56 TL olan dana etinin kilogram fiyatı, kasım ayına geldiğimizde yüzde 10.56 seviyesine inen enflasyona rağmen 46.40 TL’ye çıkmış durumda.

Daha somut anlatmak gerekirse 2019 yılının ocak ayında aldığı 303 TL zamla 7.4 kilogram dana eti alabilen en düşük maaşlı memur, 193 TL olan muhtemel 2020 Ocak zammıyla, bugünün fiyatı ile 4.1 kilogram dana eti alabilecek.

En düşük memur emeklisi 222 TL olan 2019 Ocak zammı ile 5.4 kilogram dana eti alabiliyorken, 137 TL olan muhtemel 2020 ocak zammı ile 2.9 kilogram dana eti alabilecek.

En düşük işçi emeklisi ise 104 TL olan 2019 Ocak zammı ile 2.5 kilogram dana eti alabiliyorken, 79 TL olan muhtemel 2020 ocak zammı ile 1.7 kilogram dana eti alabilecek.

En düşük esnaf emeklisi 127 TL olan 2019 Ocak zammı ile 3.1 kilogram dana eti alabiliyorken, 96 TL olan muhtemel 2020 ocak zammı ile 2.06 kilogram dana eti alabilecek.

En düşük çiftçi emeklisi ise 120 TL olan 2019 Ocak zammı ile 2.9 kilogram dana eti alabiliyorken, 90 TL olan muhtemel 2020 ocak zammı ile 1.9 kilogram dana eti alabilecek.

BEYAZ PEYNİR

Mutfağın demirbaşlarından olan beyaz peynirde de benzer bir durum var. TÜİK verilerine göre 2019 Ocak ayında 23.70 TL olan beyaz peynirin kilogramı, kasım ayına gelindiğinde 27.74 TL çıkmış durumda.

2019 yılının ocak ayında aldığı 303 TL zamla 12.7 kilogram beyaz peynir alabilen en düşük maaşlı memur, 193 TL olan muhtemel 2020 Ocak zammıyla, bugünün fiyatı ile 6.9 kilogram beyaz peynir alabilecek.

En düşük memur emeklisi ise 222 TL olan 2019 Ocak zammı ile 9.3 kilogram beyaz peynir alabiliyorken, 137 TL olan muhtemel 2020 ocak zammı ile 4.9 kilogram beyaz peynir alabilecek.

En düşük işçi emeklisi 104 TL olan 2019 Ocak zammı ile 4.3 kilogram beyaz peynir alabiliyorken, 79 TL olan muhtemel 2020 ocak zammı ile 2.8 kilogram beyaz peynir alabilecek.

En düşük esnaf emeklisi ise 127 TL olan 2019 Ocak zammı ile 5.3 kilogram beyaz peynir alabiliyorken, 96 TL olan muhtemel 2020 ocak zammı ile 3.4 kilogram beyaz peynir alabilecek.

En düşük çiftçi emeklisi 120 TL olan 2019 Ocak zammı ile 5.06 kilogram beyaz peynir alabiliyorken, 90 TL olan muhtemel 2020 ocak zammı ile 3.2 kilogram beyaz peynir alabilecek.

ÇAY

Türk insanının en çok tükettiği ürünlerden biri olan çayda da aynı durum görünüyor. TÜİK verilerine göre 2019 Ocak ayında kilogramı 26 TL olan çay kasım ayına gelindiğinde 31.90 TL’ye yükselmiş durumda.

2019 yılının ocak ayında aldığı 303 TL zamla 11.6 kilogram çay alabilen en düşük maaşlı memur, 193 TL olan muhtemel 2020 Ocak zammıyla, bugünün fiyatı ile 6.05 kilogram çay alabilecek.

En düşük memur emeklisi ise 222 TL olan 2019 Ocak zammı ile 8.5 kilogram çay alabiliyorken, 137 TL olan muhtemel 2020 ocak zammı ile 4.2 kilogram çay alabilecek.

En düşük işçi emeklisi 104 TL olan 2019 Ocak zammı ile 4 kilogram çay alabiliyorken, 79 TL olan muhtemel 2020 ocak zammı ile 2.4 kilogram çay alabilecek.

En düşük esnaf emeklisi ise 127 TL olan 2019 Ocak zammı ile 4.8 kilogram çay alabiliyorken, 96 TL olan muhtemel 2020 ocak zammı ile 3 kilogram çay alabilecek.

En düşük çiftçi emeklisi 222 TL olan 2019 Ocak zammı ile 4.6 kilogram çay alabiliyorken, 137 TL olan muhtemel 2020 ocak zammı ile 2.8 kilogram çay alabilecek.