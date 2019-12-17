2020 Asgari ücret zammı tartışmaları devam ediyor! Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Son olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan asgari ücret tutarı tepki çekti.

TÜİK, asgari ücret pazarlıklarının başlaması bakımından önemli olan, bir işçinin asgari geçim tutarını ağır statüdeki işlerde 2.331, orta statüdeki işlerde 2.086, hafif statüdeki işlerde ise 1.940 TL olarak açıkladı.

TÜİK'in asgari ücret önerisi geçen yıl ağır işler için 2 bin 213 TL, orta işler için bin 978,80 TL ve hafif işler için bin 841.40 TL olmuştu. TÜİK'e göre ağır statüdeki bir işçinin geçim maliyeti yıllık yüzde 5.4 arttı.

TÜRK-İŞ: BU RAKAMIN ÇIKMASINI ANLAYABİLMİŞ DEĞİLİZ

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TÜİK'in beklentilerinin çok altında rakam açıkladığını belirterek, “Geçtiğimiz haftalarda ekonomik verileri bakanlık yetkilileri açıkladı. Bugün de beklediğimiz gibi TÜİK temsilcisi verileri açıkladı. Yaşadığımız gerçek enflasyonla TÜİK’in enflasyonu arasında fark oluyor. Bugün de maalesef bizim beklentilerimizin çok altında bir rakam açıkladı. Hafif iş kolu bin 940 lira, orta iş kolu 2 bin 86 lira ve ağır iş kolu 2 bin 331 lira olarak açıklandı. Bu geçmiş bir yılın rakamı ve 2020 yılında da bunun üstünde bir rakam olacağı ortaya çıkıyor. Yüzde 5,31 artışla geçen yıl 2 bin 213’ken bu sene 2 bin 331 lira oldu. Bu rakamın çıkmasını anlayabilmiş değiliz. Asgari ücret her ne kadar ‘geçim ücreti değil' deseler de, biz bunun insanca yaşayabilecekleri bir seviyede tespit edilmesini istiyoruz. Umuyorum komisyon bu doğrultuda karar verir” diye konuştu.

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı'na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL’ye çıkabilir.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP’te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL’ye yükselir.

Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL’ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL’ye çıkar.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET: 2 BİN 20 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.