“2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı” Resmi Gazete’de yayımlandı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda, dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi. Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.

YAYIMLANAN PROGRAM 403 SAYFADAN OLUŞUYOR

“Eğitim”, “Sağlık”, “Adalet”, “Güvenlik”, “Çevre”, “Temel Hak ve Özgürlükler”, “Sivil Toplum Kuruluşları”, “Aile ve Kadın”, “Afet Yönetimi”, “Kültür ve Sanat”, “İstihdam ve Çalışma Hayatı” ,”Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler”, “Büyüme ve İstihdam'” ‘Yatırımlar”, “Enflasyon ve Para-Kur Politikası”, “Bankacılık”, “İşsizlik”, “Otomotiv”, “Tarım”, ‘Enerji’, “İnşaat” gibi başlıklarda amaç ve hedeflerin paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 403 sayfadan oluşuyor.

2020 YILINDA İŞSİZLİK 11,8’E GERİLEYECEK

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, 2020 yılında istihdam 1 milyon 52 bin artacak işsizlik oranı ise yüzde 11,8´e gerileyecek.

BES’E NAKİT ÇEKME OLANAĞI GELİYOR

Bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek. Bireysel emeklilik sistemine girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek. Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek. (AA- SOZCU.COM.TR)