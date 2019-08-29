2020 yılı inşaat maliyet bedelleri belirlendi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğ ekinde yer alan listeye göre, 2020 yılında emlak vergisine esas olacak inşaat maliyet bedelleri mesken binalarında inşaat sınıfına göre ortalama 3,128 TL ile 79.68 TL arasında değişiyor.

Ticarethane ve işyerleri için 2020 yılı emlak vergisine esas olacak inşaat maliyet bedelleri ise inşaat sınıfına göre ortalama 3,039 TL ile 73.85 TL arasında değişiyor.

Listede ayrıca, fabrika, imalathane, otel, sinema-tiyatro, hastane, banka ve sigorta, idare, benzin istasyonu, garajlar, yurt ve okul, ile depo ve silo gibi yapıların 2020 yılı emlak vergisine esas olacak normal inşaat bedelleri de yer alıyor.

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