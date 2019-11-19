2020 yılında uygulanması beklenen Kabahatler Kanunu cezaları

Kabahatler Kanunu kapsamında uygulanan idari para cezaları da yeniden değerleme oranında artacak. Kesin olmasa da yeniden değerleme oranı 2020 yılı için 22.58 olarak belirlendi. İşte ⁪dilencilikten, tütün mamulleri tüketimine, çevreyi kirletmeden afiş asmaya kadar 2020 yılında uygulanması beklenen Kabahatler Kanunu para cezaları.

KUMAR OYNAMAYA YÜZDE 212 ZAM

Kabahatler Kanunu’nda yer alan kumar oynamanın cezası ise yeniden değerleme oranının çok üzerinde zamlanabilir.

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre kumar oynamanın cezası 1000 TL’ye yükseltilecek. Bu da kumar oynamaya yüzde 212,50 oranında zam yapılacağı anlamına geliyor.

Halihazırda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 34. Maddesine göre kumar oynamanın cezası 320 TL.

Bu ceza işlenen kabahatin bahis kapsamına sokulup sokulmamasına bakılarak değişebiliyor.