’21 Aralık sonrası Atlasjet uçuşları planlandığı gibi yapılacak’

26 Kasım tarihinde uçuşlarını 21 Aralık'a kadar durdurduğunu açıklayan Atlasjet 16 Aralık tarihinde mağdur olan yolcularının ücret iadesine ilişkin ayrıntılı bilgi verecek.

Hava yolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'te yer alan bilgilere göre firmaların yolcularına iptal uçuşlar karşılığında ödeyeceği tazminatlar şöyle:

Uçuşa iki haftadan kısa bir süre kalmışken uçuş iptal edilirse, yolcu bu süreçte bilgilendirilmiş olsa dahi, yolcuya iç hatlar için 100 euro, Dış hat uçuşlarında ise yolculara;

a) 1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 euronun Türk Lirası cinsinden karşılığı,

b) 1500 ile 3500 kilometre arası uçuşlar için 400 euronun Türk Lirası cinsinden karşılığı,

c) 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 euronun Türk Lirası cinsinden karşılığı.

Atlasjet'ten 21 Aralık sonrası için bilet alan yolcular ise yolculukları hakkında resmi bir bilgi alamadıkları için tatillerini planlamada sorun yaşıyor.

Sozcu.com.tr'nin firmaya yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre Atlasjet uçuşları 21 Aralık tarihinden itibaren planlandığı gibi yapılacak.