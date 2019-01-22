22 Ocak güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,82 artışla 221,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 360,00 lira, Cumhuriyet altını 1.476,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,82 yükselişle 221,00 liradan işlem gördü.

22 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

UZMANINDAN ALTIN YORUMU

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin arasında devam eden ticari müzakerelerin iyi gitmesinin küresel borsaları olumlu yönde desteklediğini, altın fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmasını beklemediklerini ifade eden Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.275 doların destek, 1.285 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Memiş, altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan gerilemenin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, “Gram altında teknik olarak 217-227 lira bant aralığı geçerliliğini koruyor. Bugün altının gram fiyatının 218-220 lira aralığında işlem görmesini bekliyoruz.” diye konuştu.

AA