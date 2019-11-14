24 bin sağlık çalışanına 6 bin 852 TL!

İzmir'in sağlık alanında yetkili sendikası Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, 5 yıllık banka promosyon sözleşmesinin rekor bir tutarla gerçekleştiğini iddia ederek, “Türkiye genelinde rekor bir tutara imza attık; yapılan ihale sonucu 24 bin 125 sağlık çalışanımızın hesabına 15 Şubat'ta 6 bin 852 TL yatacaktır” dedi.

Sağlık çalışanlarının 5 yıllık süreç için alacağı maaş promosyonu tutarı belirlendi. Görüşmelere İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop, Destek Hizmetleri Başkanı Engin Basmacı ve sağlık çalışanlarını temsilen Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım katıldı.

‘TÜRKİYE GENELİNDE REKOR BİR TUTAR’

İhaleyi en yüksek promosyon tutarı Yapı Kredi Bankası aldı. Sağlık çalışanlarına müjdeyi veren Başkan Özgür Yıldırım, Türkiye genelinde rekor bir tutara imza attıklarını ifade etti.

Yıldırım, “İhaleyi 6 bin 852 tutar ile Yapı Kredi Bankası almıştır. 15 Şubat'ta 24 bin 125 sağlık çalışanımızın hesabına tek seferde yatırılacak olan tutar herkese hayırlı olsun” diye konuştu.

Önümüzdeki günlerde sağlık çalışanlarına farklı alanlarda da müjde vereceklerini belirten Yıldırım, “Sağlık sektöründe emek veren, hizmet üreten arkadaşlarımız nasıl ki zaman ve mekan gözetmeden çalışıyorlarsa bizler de onların hakkını savunmak, refahını artırmak için aynı doğrultuda çalışıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Genel merkezimizin de katkı ve destekleriyle önümüzdeki günlerde tüm sağlık çalışanlarımıza farklı alanlarda da müjdeler vermek hedef ve gayretindeyiz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi. (İHA)

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