24 Haziran güncel altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 263,40 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 263,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 263,40 liradan, bin 735 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 756 liradan, 240 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 244 liradan, bin 695 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 715 liradan, 848 liradan alınan Yarım Ziynet 858 liradan ve 424 liradan alınan Çeyrek Ziynet 429 liradan satıldı.

“ABD-İRAN GERGİNLİĞİ ALTIN FİYATLARINDA ETKİLİ OLACAK”

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta ABD-İran gerginliğinin altın fiyatları üzerinde etkili olacağını belirterek, “Jeopolitik risk unsuru açısından takip ettiğimiz ABD-İran gerginliğinin, piyasaların bu hafta takip edeceği önemli başlıklardan olacağını düşünüyoruz. Teknik açıdan ons altında 1.397 dolar destek, 1.411 dolar ise direnç konumuna geldi.” değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içinde dolar kurundaki zayıf seyir ve altının ons fiyatındaki geri çekilmelerin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Memiş, “Teknik olarak gram altın fiyatında 257 lira seviyesi aşağı yönlü kırılırsa düşüşlerde 255 lira seviyesini takip edeceğiz.” dedi.

Memiş, bugün yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya’da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, ABD’de Şikago Fed Ulusal Aktivite Endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

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