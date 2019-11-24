24 Kasım altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Geleneksel birikim aracı altın fiyatlarına yönelik araştırmalar her gün olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Düğünlerde, nişanlarda ve sünnet törenlerinde aileler, dostlar ve akrabalar birbirlerine altın takanlar ve yatırım amaçlı tercih edenler ise genelde çeyrek ve gram fiyatları merak ediyor. İşte 24 Kasım altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 24 KASIM

Güncel altın fiyatları,

Gram altın: 270,93 lira

Çeyrek altın: 443,66 lira

Cumhuriyet altını: 1.826 lira

ALTIN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

İstanbul Kapalıçarşı’da 270 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,20 liradan, bin 779 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 800 liradan, 246,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250,30 liradan, bin 739 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 759 liradan, 869 liradan alınan Yarım Ziynet 879 liradan ve 435 liradan alınan Çeyrek Ziynet 440 liradan satıldı.