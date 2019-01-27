27 Ocak güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları Google’da en çok araştırılan konulardan biri… Altın fiyatları ekonomik ve siyasi gelişmelerden etkileniyor. Gram altının son zamanlarda yükselmesi nedeniyle “Bugün gram altın ne kadar oldu?” sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 27 Ocak güncel altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 220,0365 TL Satış 220,2768 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 353,3800 TL Satış 361,3500 TL

YARIM ALTIN

Alış 704,5500 TL Satış 722,7100 TL

TAM ALTIN

Alış 1.413,5200 TL Satış 1.440,9900 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.468,0000 TL Satış 1.480,0000 TL

ONS ALTIN

Alış 1.299,59 TL Satış 1.299,80 TL