27 Ocak güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları Google’da en çok araştırılan konulardan biri… Altın fiyatları ekonomik ve siyasi gelişmelerden etkileniyor. Gram altının son zamanlarda yükselmesi nedeniyle “Bugün gram altın ne kadar oldu?” sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 27 Ocak güncel altın fiyatları…
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 220,0365 TL Satış 220,2768 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 353,3800 TL Satış 361,3500 TL
YARIM ALTIN
Alış 704,5500 TL Satış 722,7100 TL
TAM ALTIN
Alış 1.413,5200 TL Satış 1.440,9900 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış 1.468,0000 TL Satış 1.480,0000 TL
ONS ALTIN
Alış 1.299,59 TL Satış 1.299,80 TL
Tüm son dakika haberleri için tıklayın.