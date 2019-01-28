28 Ocak güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarında yükseliş eğilimi…

Altın fiyatları yükselişte… AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta ABD’deki yoğun veri akışı, Fed’in faiz kararı, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin yatırımcıların gündemin yer alacağını belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 217 liranın destek, 225 liranın direnç konumunda olduğunu bildirdi Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 222 lira oldu. Çeyrek altın ise 362 lira oldu.

28 OCAK PAZARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 221,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 222 liradan, bin 462 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 483 liradan, 202 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 206 liradan, bin 428 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 448 liradan, 714 liradan alınan Yarım Ziynet 724 liradan ve 357 liradan alınan Çeyrek Ziynet 362 liradan satıldı.

UZMANINDAN ALTIN YORUMU

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta altının ons fiyatının, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu haftaki toplantısı öncesinde yükseliş eğiliminde hareket ettiğini söyledi.

Ons altın fiyatının 1.297 doların üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda, 1.305 dolar seviyesinin direnç olarak takip edileceğini ifade eden Memş,”Altının ons fiyatında yükselişler sırasıyla 1.305 ve 1.312 dolar seviyesine kadar sürebilir. Olası düşüşlerde ise 1.297 doları destek olarak takip edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, bu hafta ABD’deki yoğun veri akışı, Fed’in faiz kararı, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin yatırımcıların gündemin yer alacağını belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 217 liranın destek, 225 liranın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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