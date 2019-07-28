Güncel altın fiyatları 28 Temmuz: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarıyla ilgili son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 28 Temmuz'da Bin 703 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 728 liradan satılıyor. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın kaç lira oldu?

ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ

GRAM ALTIN: 258,50 TL'den alınırken, 258,66 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 410,02 TL'den alınırken, 419,54 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN: 818,20 TL'den alınıyor ve 839,33 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.703,00 TL'den alınıyor, 1.728,00 TL'den satılıyor.



ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.