29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni’nde Hakan Atilla da yer aldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Sergi Salonu’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni yapıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı’nda görev alan bazı askerlerle geldi.

Erdoğan çiftinin, salona gelmelerinin ardından şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.

BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ OLMUŞTU

Davetliler arasında ABD’de 32 ay ceza aldıktan sonra 28 ay hapis yatan, daha sonra tahliye edilerek Türkiye’ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla da yer aldı.

Atilla daha sonra Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başladı.

19 Temmuz'da tahliye edilen Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından THY'nin New York – İstanbul seferini yapan uçağına binmişti.

Atilla'nın içinde olduğu uçak, saat 11.30 sıralarında İstanbul'a inmişti. Atilla'ya Halk Bankası Genel Müdür Danışmanı Levent Nihat Güleç de eşlik etmişti.