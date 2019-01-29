29 Ocak güncel altın fiyatları: Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Bugün çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 artışla 223,20 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 364,00 lira, Cumhuriyet altını 1.491,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 yükselişle 223,20 liradan işlem gördü.

29 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

GÖZLER FED’İN FAİZ KARARINDA

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri artırmayacağı beklentilerinin altının ons fiyatını olumlu yönde desteklediğini belirterek, teknik olarak altının ons fiyatında 1.302 doların destek, 1.307 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Fed’in yarın açıklanacak faiz kararı ve sonrasında Başkan Jerome Powell’ın söylemlerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden Memiş, yurt içinde ise dolar kurunun yükselmesinin altının gram fiyatını olumlu etkilediğini, 225 ve 227 lira seviyelerinin direnç olarak takip edileceğini bildirdi.

AA