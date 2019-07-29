3 aydır maaşını alamayan işçiler Kadıköy’de gösteri düzenledi!

Dokuz işçi, üç aydır emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirterek Kadıköy’deki Özsüt pastanesi önünde toplandı.

İşçiler tepkilerini şarkı söyleyerek dile getirirken daha önce benzer bir gösteriye polisin müdahale ettiği ve 21 kişiyi gözlatına aldığı belirtildi.

“MAAŞ ALMAMAK BİR GREV NEDENİDİR”

İşçi TV adlı platform üzerinden seslerini duyurmaya çalışan işçiler hakkında “Her gün eylem yapılan Kadıköy Şubesindeki 9 emekçi maaşlarını 3 aydır alamadıkları için başlattıkları grevin 3.günündeler. Şubede sadece mağaza müdürü ve onun işe aldığı bir eleman çalışıyor. Unutmayın maaş almamak bir grev nedenidir.

İşveren önce grev yapan işçilere zorbaca yöntemler kullanmaya çalışsa da (sandalye üzerinde bekletme ve ayrılmama) Türkiye İşçi Partisi Hukuk Büro'sunun bu konudaki müdahalesiyle bu çabalar sonuçsuz kaldı” açıklaması yapıldı.