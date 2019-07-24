Özellikle bir tek emekli maaşı ile geçinen 4C yanı emekli sandığı emeklileri için 3 ayda bir maaş almak oldukça sıkıntılı olabiliyor. Günümüz şartlarında her ay alınan maaşlar bile yetmezken 3 ayda bir maaş almak vatandaşları zorlayacak bir durum. Ancak yapılan değişiklik sonrası artık 3 aylık 1 aylığa çevrilebiliyor. Memur olarak çalışan vatandaşların emekli olduktan sonra 3 ayda bir aldıkları maaşlarını 1 aylığa nasıl çevirmeleri gerektiği ise merak konusu. Detaylı olarak anlattığımız konu hakkında bilgi sahibi olabilmek için haberimize göz atabilirsiniz. Peki, 3 aylık maaşı 1 aylığa çevirme işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar…

3 AYLIK MAAŞI 1 AYLIĞA ÇEVİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

3 ayda bir maaş alanlar için yapılan hizmetlerden biri olan 1 aylığa çevirme işlemi sayesinde birçok 4C emeklisinin yüzü güldü. Eskiden bu işlemi gerçekleştirmek meşakkatli olsa da şimdilerle kolaylıkla halledilebiliyor. Teknolojinin nimetlerinden faydalanarak siz de kolayca 3 aylığınızı 1 aylığa çevirebilirsiniz. Bunun için size tarif ettiğimiz adımları yapmanız yeterli olacaktır.

Eskiden sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe vererek 3 aylığınızı 1 aylığa çevirme işlemlerini başlatırken şimdilerde e-devlet Kapısı'ndan dakikalar içinde halledebilirsiniz. E-devlet'ten nasıl yapmanız gerektiğiniz aşağıda ayrıntılı olarak anlatıyoruz.

– https://www.turkiye.gov.tr/4c-bir-aylik-maas-tercihi öncelikle bu linke tıklayarak e-devlet'te var olan Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasından 4C maaş tercihine kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

– Ardından kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir. Kısa bir süre önce e-devlet girişi yapmadıysanız sistem sizden bunu istiyor.

– Kimlik doğrulaması (sistem girişi) yapmak için TC kimlik numarasına ve e-devlet şifresine ihtiyacınız vardır.

– Eğer e-devlet şifreniz yoksa size en yakın PTT şubesinden temin edebilirsiniz.

– Ardından istenilen bilgileri girip otomatik olarak maaş tercih sayfasına yönlendirileceksiniz. Buradan 3 aylık maaşınızı 1 aylığa çevirebilirsiniz.

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