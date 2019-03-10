3 liralık pakete 5.2 lira vergi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 27 Şubat'ta dile getirdiği “Bir ülkeden 26 milyon paket geliyor. O incecik zarflardan neler çıkıyor, neler. Vergi nerede? Yok” sözlerinin nedeni belli oldu. Başta Aliexpress olmak üzere yurtdışındaki internet sitelerinden gelen paketlerden, normalde içindeki ürünün değeri konusunda şüphe duyulan zarflara uygulanan “gümrük sunum ücreti” alınmaya başlandı. 4.5 TL gümrük sunum ücreti ve 70 kuruş damga vergisiyle birlikte 5.20 TL olan ücretin, içinde 3 liralık ürün olan paketlerden bile alınması halkın büyük tepkisine yol açtı. Vatandaşlar tepkilerini sosyal medyada aldıkları ürünlerin fotoğraflarını paylaşarak gösterdi. Örneğin, Twitter'dan yapılan bir paylaşımda “Çelik meyve, sebze soyucusu. Kargosu dahil 3 TL'ye aldım yurtdışından. Şaka gibi. Güya gümrüğe sunulmuş, 5.2 TL gümrük sunum ücreti. Damga da vurmuş. Damga mı kaldı bu devirde? 3 TL ürüne 5 TL vergi mi olur?” şeklinde ifadeler yer aldı.

“ZARFI BIRAK, KAÇAK SİGARAYA BAK”

Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 26 milyon posta zarfının hepsi açılıp gümrük sunum ücreti alınsa bile en fazla 130 milyon lira gelir elde edilebileceğini belirterek, “10 liralık bir sigarada 8 liranın üzerinde vergi var. Yılda sadece 100 konteyner kaçak sigara yakalansa devletin 400 milyon liralık vergi kaybı önlenir” dedi. Bingöl, vergiyedair.com sitesinde kaleme aldığı yazısında da, sorunun kaynağında, yüksek değerli ürünlerin düşük değerli gösterilip posta veya kargo yolu ile ülkeye sokulması suretiyle vergi kaybına yol açılmasının olduğunu belirterek, “Yani sorunun kaynağı sistemi kötüye kullananlar ama maliyeti herkese fatura ediliyor” ifadesine yer verdi. Bingöl, sorunun çözümü için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın alabileceği diğer önlemleri şöyle sıraladı:

1- Bu tür ürünlerin ticaretine aracılık yapan şirketlerle iletişime geçip ürünün gerçek değerinin posta gönderisi üzerinde yer almasını sağlama yönünde adım atabilir. Aksi davranışta ürünlere ilave gümrük tebdirleri uygulayabilir.

2- Bir Cumhurbaşkanı kararı ile gümrük vergi muafiyeti olarak belirlenen 22 Euro sıfırlanabilir. Bedeli ne olursa olsun, posta veya kargo yoluyla gelen her türlü ürün gümrük işlemine ve gümrük vergisine tabi olur. Bu durumda, pek çok ürüne ulaşma imkanı tüketicinin elinden alınmış olur.

Gümrük sunum ücreti nedir?

Posta veya kargo ile getirilen ürünlerin, gümrük memurları tarafından paket üzerinde yazan değer ile paket içeriği konusunda şüphe duyulması üzerine, ilgili paketin kontrol edilmesi nedeniyle alınan bedel olarak tanımlanabilir. 2019 yılında gümrük sunum ücreti 4.5 TL olarak uygulanıyor. Buna 70 kuruş da damga vergisi ekleniyor.