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3 tabloda asgari ücret

2020 yılında asgari ücret yüzde 15 zamlandı. Bekar bir işçi için asgari ücret 2.324 TL olarak belirlendi. Günlük 10 TL'ye tekabül eden zam sendikalardan büyük tepki gördü. İşte net ücreti ve AGİ miktarları ile 2020 yılı asgari ücretinin detayları...

Sozcu.com.tr
08:39 -
Haberler Ekonomi
3 tabloda asgari ücret

Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 2020 yılında uygulanacak asgari ücreti açıkladı.

Asgari ücret bekar bir işçi için 2.324 TL olarak belirlendi. Bu rakama sendikalar büyük tekpi gösterdi. TÜRK-İŞ temsilcisi Nazmi Irgat toplantıyı terk etti.

TÜRK-İŞ Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat açıklanan zam oranından sonra toplantıyı terk etti. Fotoğraf: Yavuz Alatan/SÖZCÜ

GÜNLÜK 10 TL ZAM

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu verilen asgari ücretin günlük 10 TL zamma tekabül ettiğini söylerken bu ücreti kabul etmediklerini belirtti.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay toplantı öncesinde 2.578 TL’nin sendikaların kırmızı çizgisi olduğunu söylemişti.

Hayat pahalılığı ve enflasyonun da etkisiyle asgari ücretin yıllara göre artış seyri şöyle:


Asgari ücret kişinin bekar ve çocuk sahibi olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına göre değişiyor. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) miktarları bu kriterler göz önünde bulunarak değerlendiriliyor. İşte AGİ miktarlarına göre asgari ücret:

AGİ net maaşın üzerine devlet tarafından ekleniyor. Asgari ücrette ek 75 TL işveren desteği bu yıl da sürecek. Tek başına AGİ tutarları ise bu yıl şöyle belirlendi:

DOLAR KARŞISINDA ASGARİ ÜCRET
Son üç yılın rakamlarına bakıldığı zaman bekar bir işçi için asgari ücret 2018 yılında 333 dolar, 2019 yılında 356 dolar, 2020 yılında ise 410 dolara çıktı. (2020 yılının dolar bazında rakamının tam olarak ortaya çıkması için gelecek yılın ortalama dolar kurunun belli olması gerekiyor.)
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Son güncelleme: 09:00 27.12.2019
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