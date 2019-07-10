30 belediye 336 personel alacak! İŞKUR belediye personel alımı başvuru şartları neler?

Ülke genelinde bir çok belediye bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere, farklı alanlarda istihdam edilecek. Personel alımı yapılacak belediyedeki işlerin ilanı İŞKUR aracılığı ile yayınlandı. İşte 30 belediye ilanı, başvuru şartları ve başvuru bilgileri…

HANGİ ŞEHİRDEKİ BELEDİYELER ALIM YAPIYOR?

İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan belediye personel alım ilanlarına göre 30 şehirde bulunan belediye alım yapacağı ilan edildi. Bu kapsamda, Tekirdağ, Adıyaman, Aydın, Niğde, Zonguldak, Kırklareli, Muğla, Trabzon, Bursa, Aksaray, Çanakkale, Afyonkarahisar, Burdur, Adana, Ordu, İzmir, Kırıkkale, Kastamonu, Antalya, Tokat, Yozgat, Balıkesir, Ankara, Kütahya ve Bartın illerinde bulunan farklı belediyeler alım yapıyor. Adaylar başvurularını istenen belgeler ile birlikte şahsen belediyelere gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

30 BELEDİYE 336 PERSONEL ALIMLARI VE KADRO DAĞILIMI

Aşağıdan 30 belediye ilanına ulaşarak alım yapılacak kadroları inceleyebilirsiniz. Haberimizin sonunda ise başvuru bilgilerini görebilirsiniz.

1. Bursa Osmangazi Belediyesi: 5 Katı Atık Personeli (Şoför, Toplayıcı, Mevkici) Alacak.

2. Tekirdağ Kapaklı Belediyesi: 1 Çaycı, 1 Aşçı ve 2 Beden İşçisi ( Genel ) olmak üzere 4 İşçi alacak.

3. Gümüşhane Torul Belediyesi: 1 İşçi

4. Çanakkale Kepez Belediyesi: 2 park temizlik İşçisi ve 1 Kültürel Hizmet Görevlisi

5. Siirt Belediyesi: 70 Temizlik İşçisi

6. Kırıkkale Yahşihan Belediyesi: 1 Şoför Yük Taşıma

7. Aksaray Eskil Belediyesi: 1 İş Makinesi operatörü

8. Konya Doğanhisar Belediyesi: 2 temizlik İşçisi, 2 İdari İşçi olmak üzere toplamda 4 kişi.

9. Muğla Ula Belediyesi: 1 Bilet Satış Personeli

10. Hatay Samandağı Belediyesi: 2 Şoför ve 1 Grafik Tasarımcı olmak üzere 3 kişi alınacak.

11. Afyon Sülün Belediyesi: 3 Beden İşçisi

12. Tekirdağ Muratlı Belediyesi: 1 işçi, 4 Atık Toplama İşçisi, 1 Kaynakçı, 2 Yük ve Yolcu Taşıma Şoförü ve 2 Şoför olmak üzere 10 kişi alınacak.

13. Konya Halkapınar Belediyesi: 1 Büro İşçisi ve 1 İnşaat ve Parke Ustası, 1 Boya ve Dekorasyon ustası, 1 şoför olmak üzere 4 kişi.

14. İzmir Tire Belediyesi: 1 Ekmek ustası, 2 Park ve Bahçe Elemanı,

15. Bursa Kesbeltaş Belediyesi: 1 Park ve Bahçeler personeli, 1 Sokak hayvanı toplama ve Bakım işçisi ve 1 İş Makinesi Operatörü olmak üzere 3 kişi alınacak.

16. Manisa Gölmarmara Belediyesi: 1 Maden Mühendisi

17. Tunceli Akpazar Belediyesi: 1 Büro Personeli, 1 işçi ve 1 Temizlik işçisi olmak üzere 3 kişi.

18. Tunceli Pertek Belediyesi: 1 Büro Elemanı, 1 Şoför ve 3 beden işçisi olmak üzere toplamda 5 işçi alınacak.

19. Muğla Marmaris Belediyesi: 5 Genel Hizmet İşçisi

20. Manisa Akhisar Belediyesi: 1 personel ve 85 Beden İşçisi olmak üzere 86 kişi alınacak.

21. Muğla Bodrum Belediyesi: 19 Şoför, 36 Deneyimsiz beden işçisi, 2 greyder Operatörü, 8 usta olmak üzere 64 kişi alınacak.

22. Afyonkarahisar Susuz Belediyesi: 1 Temizlik Personeli

23. Erzurum Karaçoban Belediyesi: 2 Şoför

24. Adana İmamoğlu Belediyesi: 1 Aşçı, 2 Aşçı yardımcısı, 1 beden İşçisi, 2 Büro İşçisi, 6 Temizlik Personeli, 1 İş Makinesi Operatörü ve 2 Spor Eğitmeni olmak üzere 15 işçi alınacak.

25. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi: 2 Cankurtaran, 2 Antrenör, 1 Havuz Operatörü, 1 Temizlik işçisi ve 1 İdari Personel olmak üzere toplamda 7 işçi alınacak.

26. Konya Doğanhisar Belediyesi: 1 Hizmet Araco Şoförü

27. Çanakkale Bayramiç Belediyesi: 1 Temizlik İşçisi

28. Erzurum Tekman Belediyesi: 1 Şoför ve 1 Koordinatör olmak üzere toplamda 2 işçi alınacak.

29. Bilecik Bozüyük Belediyesi: 25 beden İşçisi

30. Kırıkkale Kıyıköy Belediyesi: 2 Temizlik ve Beden İşçisi

İŞKUR BELEDİYE İŞ İLANLARI

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Alım yapılacak mesleğe göre ilgili alanda eğitimini yapmış olmak, En az okuryazar olmakla birlikte, İlköğretim, Lise, Ön Lisans veya lisans mezunu olmak, Sağlık açısından görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak gibi şartları aranmaktadır.

Adayların dikkat etmeleri gereken hususlardan biriside belediyelerin başvuru tarihleri. Adaylara başvuru için çok kısa süreler verilmiş olup kısa süre içerisinde başvuru yapılması gereklidir, ilanlar güncellenmekte olup kapanan ilanlar yayından kaldırılabilmektedir.