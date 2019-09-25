300 kişilik temizlik işçisi kadrosu için rekor başvuru!

Başvuruda bulunanların belirlenmesi için bugün Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

İş-Kur Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Taşcı, “Okullarda 300 temizlik görevlisi kadrosuna 3 bin 834, 103 güvenlik görevlisi için 408 kişi başvuruda bulundu” dedi.

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Noter ve yardımcılar kurayı hazırlamak için kağıtlara yazılı isimleri 1 saatte ancak katlayabildi. Noter huzurunda yapılan kura sonrasında ismi çıkan Ayşe Ardıç, “7 yıldır başvuruda bulunuyorum. Bugüne nasipmiş. Sevinçliyim” dedi.

Başka bir talihli Gülay Madal da, “10 yıldır rahatsızdım çalışamıyordum. Kuradan çıktığım için çok mutluyum diğer arkadaşlarıma da bol şanslar dilerim” dedi.

ISPARTA’DA DA DURUM DEĞİŞMEDİ

Isparta İş-Kur İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okullarda 9 ay süreyle istihdam edilmek üzere alınacak 300 temizlik görevlisi ve 180 güvenlik görevlisi için toplamda 6 bin 683 kişi başvurdu. Kura çekimi 6 Mart Spor Salonu’nda yapılırken, başvuranlar heyecanla kurayı takip etti. Spor salonunu dolduran vatandaşlar heyecanla isimlerinin okunmasını bekledi. Temizlik görevlisi için Isparta merkezde 153, güvenlik görevlisi için ise 180 kişi için kura çekiminin ardından isimler belli oldu. İHA