Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

300 kişilik temizlik işçisi kadrosu için rekor başvuru!

Burdur ve Isparta'da yaşanan olay ülkedeki işsizlik sorununu bir kez daha gözler önüne serdi. Burdur Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilk ve orta dereceli okullarda temizlik görevlisi olabilmek için İş-Kur’a rekor başvuru yapıldı. 300 kişinin alınacağı 7 Ekim-30 Haziran tarihleri arasında 9 aylık iş için aralarında kadınların da bulunduğu 3 bin 834 kişi müracaat etti, salonda izdiham yaşandı. Isparta’da da kullarda 9 ay süreyle istihdam edilmek üzere alınacak 300 temizlik görevlisi ve 180 güvenlik görevlisi için toplamda 6 bin 683 kişi başvurdu.

20:23 -
Haberler Ekonomi
300 kişilik temizlik işçisi kadrosu için rekor başvuru!

Başvuruda bulunanların belirlenmesi için bugün Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

İş-Kur Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Taşcı, “Okullarda 300 temizlik görevlisi kadrosuna 3 bin 834, 103 güvenlik görevlisi için 408 kişi başvuruda bulundu” dedi.

İLGİLİ HABERTYP başvurularında kura çekimi yapıldıTYP başvurularında kura çekimi yapıldı

Noter ve yardımcılar kurayı hazırlamak için kağıtlara yazılı isimleri 1 saatte ancak katlayabildi. Noter huzurunda yapılan kura sonrasında ismi çıkan Ayşe Ardıç, “7 yıldır başvuruda bulunuyorum. Bugüne nasipmiş. Sevinçliyim” dedi.

Başka bir talihli Gülay Madal da, “10 yıldır rahatsızdım çalışamıyordum. Kuradan çıktığım için çok mutluyum diğer arkadaşlarıma da bol şanslar dilerim” dedi.

ISPARTA’DA DA DURUM DEĞİŞMEDİ

Isparta İş-Kur İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okullarda 9 ay süreyle istihdam edilmek üzere alınacak 300 temizlik görevlisi ve 180 güvenlik görevlisi için toplamda 6 bin 683 kişi başvurdu. Kura çekimi 6 Mart Spor Salonu’nda yapılırken, başvuranlar heyecanla kurayı takip etti. Spor salonunu dolduran vatandaşlar heyecanla isimlerinin okunmasını bekledi. Temizlik görevlisi için Isparta merkezde 153, güvenlik görevlisi için ise 180 kişi için kura çekiminin ardından isimler belli oldu. İHA

Burdur Ekonomi Elazığ Isparta Necip Fazıl Kısakürek noter
Son güncelleme: 20:30 25.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more