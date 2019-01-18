3000 TL’nin altındaki televizyona 9 taksit

Fiyatı 3,000 TL'nin altında olan TV satışları dokuz taksit uygulanacak karar Resmi Gazete'de çıktı. İşte 9 taksitli TV önerileri...

Ticaret Bakanlığı’nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre fiyatı 3,000 TL’nin altında olan televizyon satışlarında taksit sayısı dokuz olacak.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yapılan düzenlemeyle, taksit süreleri; televizyon ile ses ve görüntü sistemleri satışlarında üç ay, bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı 3,500 TL’nin üzerinde olan cep telefonu satışlarında altı ay olarak belirlenmişti.

REUTERS