3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek göstergede son durum ne?

Yüzbinlerce memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile maaşlar artacak. Özellikle polis memurları, öğretmenler ve din görevlilerinin yakından takip edilen 3600 ek göstergede son durum için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. İşte 3600 ek göstergede son durum…

SÜLEYMAN SOYLU'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Soylu, 3600 ek gösterge konusunda ise şu bilgileri verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız hem partimizin Merkez Yönetim Kurulu'ndaki toplantıdan sonra Sayın Ömer Çelik'e açıklattırdı. Cumhurbaşkanımız, başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanımıza talimat verdi. Bu konuda topyekün bir çalışma yapılıyor. ‘Artık bu konuyu bitirelim, bir daha bu konuyu gündeme getirmeyelim.' dendi. Şimdi, o konu üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde değerlendirilmektedir, çalışılmaktadır.”

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.