3600 ek gösterge hakkında son açıklamalar! 3600 ek gösterge seçimden önce çıkacak mı?

3600 ek gösterge için en erken ne zaman çıkar soruları merak konusu oluyor. 24 Haziran seçimleri öncesi dört meslek grubuna 3600 ek gösterge sözü verilmişti. İlk 100 günlük eylem planında bahsedilmeyen 3600 ek gösterge yasasından ikinci 100 günlük eylem planında sadece öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600 çıkacağı dile getirildi. Bunların üzerine memur adayları gelecek yeni açıklamaları merakla beklemeye başladı. İşte son açıklamalar ve ayrıntılar….

3600 EK GÖSTERGE KONUSU AJANDADA

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Masamızda olan bir konudur. Bunun teknik çalışmaları, ilgili kurumların görüşleri devam etmektedir. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra adım atılabilir. AKP'nin masasında olan bir konudur. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından gerekli açıklamalar yapılacaktır. 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemenin seçimden önce alelacele getirilmesini etik olarak çok doğru bulmuyoruz” dedi.

AKP’DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

AKP’li Bülent Turan, 3600 ek gösterge talebinin, Meclis takviminin uygun olması durumunda seçimden önce çıkarılacağını açıkladı. Turan, ayrıca, “Meclis kapanmadan torba yasa teklifi gündeme gelebilir” dedi.

İLK ETAPTA KİMLERE VERİLECEK?

Daha önce Kalın’ın dört meslek grubuyla ilgili bir paket olacağını duyurmuştu. İlk etapta; polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi şeklinde gerçekleştirileceği duyurulmuş, dul ve yetimlerin de bu paketten yararlanacağı ifade edilmişti.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4’ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.