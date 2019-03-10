3600 ek gösterge için umutlu bekleyiş… 3600 ek göstergede son durum ne, yasa çıkacak mı?

Memurların gözü kulağı 3600 ek gösterge hakkında gelecek haberlerde. 3600 ek göstergede son durum merakla araştırılmaya devam ederken 3600 ek gösterge hakkında kafaları karıştıran açıklamalar da geliyor. 3600 ek gösterge konusunda geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çalışmaların sürdüğünü ifade etti. İşte memurların büyük ilgiyle takip ettikleri 3600 ek gösterge hakkında detaylar…

3600 EK GÖSTERGE İÇİN UMUT VE UMUTSUZLUK BİR ARADA

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise bugün yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge talebinin takvim uygun olursa seçimden önce çıkarılacağını söylemişti. Bu açıklamadan dakikalar sonra konuşan AKP'nin diğer Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise “3600 ek göstergenin alelacele seçim öncesi getirilmesini etik olarak doğru bulmuyoruz.” dedi.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4’ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

EK GÖSTERGE TAM OLARAK NEYİ KARŞILIYOR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.