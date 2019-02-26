3600 ek gösterge konusunda gelişme var mı? Tezat açıklamalar kafa karıştırdı…

3600 ek gösterge için heyecan dolu bekleyiş sürerken iki farklı 3600 ek gösterge açıklaması kafa karıştırdı. Peki 3600 ek gösterge maaşları nasıl etkileyecek?

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4'ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

ZIT AÇIKLAMALAR KAFA KARIŞTIRDI

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise bugün yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge talebinin takvim uygun olursa seçimden önce çıkarılacağını söylemişti. Bu açıklamadan dakikalar sonra konuşan AKP'nin diğer Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise “3600 ek göstergenin alelacele seçim öncesi getirilmesini etik olarak doğru bulmuyoruz.” dedi.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

İbrahim Kalın da 3600 ek gösterge açıklaması yapmıştı. 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayırım yapılmaksızın 3600 kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi bu paketten yararlanacak.

İLK ETAPTA KİMLERE VERİLECEK?

Daha önce Kalın'ın dört meslek grubuyla ilgili bir paket olacağını duyurmuştu. İlk etapta; polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi şeklinde gerçekleştirileceği duyurulmuş, dul ve yetimlerin de bu paketten yararlanacağı ifade edilmişti.