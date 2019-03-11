3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge konusunda son gelişmeler neler?

3600 ek gösterge çıkacak mı? Birçok kamu görevlisi bu sorunun cevabını merakla araştırıyor. Yüz binlerce memur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana 3600 ek gösterge için nefeslerini tutmuş durumda. 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalar halen devam ediyor. Hükümetin müjdeli haberini bekleyenler 3600 ile ilgili yeni açıklamaların neler olduğunu merak ediyor…

3600 EK GÖSTERGE ÇIKACAK MI?

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise bugün yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge talebinin takvim uygun olursa seçimden önce çıkarılacağını söylemişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, “Masamızda olan bir konudur. Bunun teknik çalışmaları, ilgili kurumların görüşleri devam etmektedir. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra adım atılabilir. AK Parti’nin masasında olan bir konudur. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından gerekli açıklamalar yapılacaktır. 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemenin seçimden önce alelacele getirilmesini etik olarak çok doğru bulmuyoruz” dedi.

EK GÖSTERGE TAM OLARAK NEYİ KARŞILIYOR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1’inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

TABAN AYLIKLARI NASIL DEĞİŞECEK?

Ek gösterge düzenlemesinin yasalaşması halinde, yasadan önce emekli olanların emekli ikramiyesinde fark ödemesi bekenmiyor. Ancak, mevcut emekli maaşlarının güncellenmesi yasaya göre mümkün. Ek göstergenin aylık bağlama oranını değiştirmesi ile bu memurların tümünün maaşında temel alınan taban aylıklar da değişime uğrayacak.