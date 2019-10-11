Binlerce vatandaşın 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Yapılması beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesinin Meclis'e gelecek olan ilk tasarılardan biri olması bekleniyor. 4 farklı meslek grubu için çalışılan 3600 ek gösterge özellikle öğretmenleri oldukça heyecanlandırıyor. Öğretmenlerin yanı sıra polis, hemşire ve din görevlilerini de kapsayacak. Hal böyleyken birçok vatandaş da konuyla ilgili güncel ve detaylı bilgi alabilmek için araştırmalar yapıyor. 3600 ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılıklar gösterirken bu paketten kimler yararlanacak? 3600 ek gösterge öğretmenlere verildi mi? İşte tüm bu soruların cevapları için hazırladığımız haberin detayları…

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.

3600 EK GÖSTERGE ÖĞRETMENLERE VERİLDİ Mİ?

3600 ek gösterge 4 meslek için tek paket hazırlanmakta.

-Öğretmen,

-Polis,

-Hemşire ve

-Din görevlileri bu meslek grupları. Hazırlanan pakette meslek grupları ayrım yapılmadan aynı kapsamda değerlendirilecek.

3600 ek gösterge paketi kapsamında,

-280 bin polis,

-1.1 milyon öğretmen,

-110 bin hemşire,

-120 bin din görevlisi bu düzenlemeden yararlanacak.