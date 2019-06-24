3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri gibi milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 3600 ek göstergede yeni düzenlemenin yapılması halinde memurların maaşları, emekli ikramiyesi ve emekli maaşı artacak. 3600 ek gösterge için çalışanların beklentileri devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan konuyla ilgili bazı açıklamalar geldi.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili şunları söyledi: “3600 ek göstergeyle ilgili hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür ve biz bunu gerçekleştireceğiz. İhtiyaç da var. Bunu da söyleyeyim. Çünkü çalışma maaşlarıyla emekli maaşları arasında fark var. Bu fark yönetilebilir bir fark değildir. Bunu biliyoruz ve sağlayacağız. Bunun oluşturduğu sıkıntılar da söz konusu. Farkındayız ve biliyoruz. Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran 2018 seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz.” dedi.

İYİ PARTİ'NİN EK GÖSTERGE TEKLİFİ RET EDİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürdüğü belirtilen 3600 ek gösterge için geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'nin yaptığı 3600 ek gösterge yasa teklifi AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilmişti.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4'ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

Ek gösterge 3000'den 3600'e çıkarıldığında, söz konusu memur kesiminin çok az bir kısmı için maaş artışı olabilecek. Gösterge değişikliği ile emeklilik kesintisi artacağı için memurların büyük bölümünün çalışırken aldığı maaşta ise 33-41 TL arasında düşüş olacak.

3600 ek gösterge bekleyen 247 bin polis, 925 bin öğretmen, 200 bin hemşire, 144 bin din görevlisi var.

İstanbul Seçim Sonuçları ->