3600 ek gösterge son durum! Ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge memurların maaşlarını ve emekli olduktan sonra bağlanacak aylık ücretlerini, emekli ikramiyesini etkileyen önemli bir faktör. Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili kamuoyuna zaman zaman yetkililerin açıklamaları yansıyor.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 3600 ek gösterge ile bir çalışması olduğunu açıkladı. 3600 ek gösterge ile ilgili yasa TBMM gündemine henüz gelmedi, hükümet çalışmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili resmi bir tarih açıklanmadı.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.