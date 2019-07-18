3600 ek göstergede son durum: 3600 ek gösterge meclise ne zaman gelecek?

Aylıkları ve emekli ikramiyelerini önemli ölçüde etkileyen 3600 ek gösterge öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri gibi çok sayıda memuru yakından ilgilendiriyor. 3600 ek gösterge için çalışanların beklentileri devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Muhalefetin “3600 ek gösterge”, “yargı reformu paketi” gibi konular ele alınmadan Meclis’in tatile çıkmasına getirdiği eleştirilerle ilgili görüşü sorulan Ömer Çelik, Meclis’in çalışma takvimiyle ilgili bir değerlendirme yapıldığını ve kararın verildiğini belirtti.

Bu konunun milletvekillerinin Meclis’teki mesaileri çerçevesinde değil başka hazırlıklarla birlikte değerlendirildiğini anlatan Çelik, bahsedilen konuların bazılarının yeni döneme kalabileceğini ancak bunun “yürürlükten kalktığı” manasına gelmeyeceğini vurguladı.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4'ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

Ek gösterge 3000'den 3600'e çıkarıldığında, söz konusu memur kesiminin çok az bir kısmı için maaş artışı olabilecek. Gösterge değişikliği ile emeklilik kesintisi artacağı için memurların büyük bölümünün çalışırken aldığı maaşta ise 33-41 TL arasında düşüş olacak.

3600 ek gösterge bekleyen 247 bin polis, 925 bin öğretmen, 200 bin hemşire, 144 bin din görevlisi var.