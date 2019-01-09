3600 Ek göstergede son durum: Memurların 3600 ek gösterge beklentisi…

Ek gösterge memurların maaşlarını, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini önemli ölçüde etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerinin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılacağını açıklamıştı. Öte yandan polisler için de İçişleri Bakanı Soylu, ek gösterge sözü vermişti. Seçimler yeniden yaklaşırken kamu görevlileri ek gösterge ile ilgili son durumu merak ediyor. İşte 3600 ek göstergede son durum...

Kamu görevlileri hakkında 3600 ek gösterge ile ilgili verilen sözün gereği daha fazla zaman geçirilmeden yerine getirilmesi gerektiğini belirten Memur-Sen İl Başkanı ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Önder Uçak, 3600 ek göstergeden yararlananların kapsamı daha fazla kamu görevlisini içerisine alacak şekilde genişletilmesini ve memnuniyet katsayısını artıracak çalışmanın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini açıkladı.

3600 EK GÖSTERGE YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRECEK Mİ?

2018 yılının son Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı 7 Aralık tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın katılımı ile gerçekleşti. Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, toplantıda kamu görevlilerinin beklentilerini sıraladı. 3600 ek gösterge ile ilgili toplantılardan henüz net bir sonuç çıkmadı. Yasanın ne zaman çıkacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.

İLGİLİ HABER 2019 memur maaş katsayı tablosu: Memur maaş katsayısı açıklandı!

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4’ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

Ek gösterge 3000’den 3600’e çıkarıldığında, söz konusu memur kesiminin çok az bir kısmı için maaş artışı olabilecek. Gösterge değişikliği ile emeklilik kesintisi artacağı için memurların büyük bölümünün çalışırken aldığı maaşta ise 33-41 TL arasında düşüş olacak.

3600 ek gösterge bekleyen 247 bin polis, 925 bin öğretmen, 200 bin hemşire, 144 bin din görevlisi var.

İLGİLİ HABER Memur ve emekli maaşı hesaplama 2019: Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak?

“BÜTÜN EK GÖSTERGE ORANLARINDA EN AZ 600 PUAN ARTIŞ YAPILMALI”

Memur-Sen İl Başkanı Uçak, kamu görevlileri arasında ayrım yapmayan, 3600 ek göstergeden daha fazla kamu görevlisinin yararlanmasını amaçlayan bir düzenlemenin hem ihtiyaç hem de zorunluluk olduğunu vurguladı. Uçak, “Daha fazla kamu görevlisinin 3600 ek gösterge kapsamına alınması, ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfına ek göstergeden yararlanma imkânı sağlanması ve bütün ek gösterge oranlarında en az 600 puan artış yapılması hükümlerini içerecek bir düzenleme ivedilikle hayata geçirilmelidir.” dedi.

“EK GÖSTERGE TALEPLERİNE DUYARSIZ KALINMAMALI”

Verilen sözlerin de sorunların çözüme kavuşturulmasının da takipçisi olduklarını dile getiren Uçak, “Bir taraftan ek gösterge düzenlemesinin ne zaman gerçekleşeceği konusundaki merakın, diğer taraftan gerçekleşmeyeceği noktasında kaygıların artmaya başladığı bir süreç yaşanıyor. Eğitim çalışanlarını sevindirmek, kamu personel sisteminde ülkesine ve milletine hizmet eden diğer unvanlardaki kamu görevlilerinin de ek gösterge beklentilerini karşılamak, mağduriyetlerini gidermek, küskünlüklerin, kırgınlıkların yaşanmaması, iç huzurun ve iş huzurunun bozulmaması açısından gerekli ve önemlidir. Sendika olarak, bütün kamu görevlilerini kapsayacak bir ek gösterge çalışması yapılmasını istiyor ve bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İHA