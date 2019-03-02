3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge çıkacak mı? işte son durum

3600 ek gösterge çıkacak mı sorusuna cevap arayan ve bu konu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip eden milyonlarca vatandaş, ek gösterge artışı konusundaki son durumu merak ediyor. 24 Haziran seçimleri öncesi dört meslek grubuna 3600 ek gösterge sözü verilmişti. İlk 100 günlük eylem planında bahsedilmeyen 3600 ek gösterge yasasından ikinci 100 günlük eylem planında sadece öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600 çıkacağı dile getirildi. Bunların üzerine memur adayları gelecek yeni açıklamaları merakla beklemeye başladı. İşte son açıklamalar…

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4’ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

BÜLENT TURAN ‘SEÇİM ÖNCESİ' DEDİ



AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise bugün yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge talebinin takvim uygun olursa seçimden önce çıkarılacağını söylemişti.

MEHMET MUŞ: ACELEYE GETİRİLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUZ





AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Masamızda olan bir konudur. Bunun teknik çalışmaları, ilgili kurumların görüşleri devam etmektedir. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra adım atılabilir. AK Parti'nin masasında olan bir konudur. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından gerekli açıklamalar yapılacaktır. 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemenin seçimden önce alelacele getirilmesini etik olarak çok doğru bulmuyoruz” dedi.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİNDEN KAÇ VATANDAŞ YARARLANACAK?

Düzenlemeyle birlikte 4 meslek grubunun maaşında artış bekleniyor. Düzenlemeden, yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak. 1 milyon 600 binden fazla memur bu düzenlemeyi dört gözle bekliyor.

3600 EK GÖSTERGE NASIL HESAPLANIYOR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde hizmet sınıfı, kadro unvanı ve derecesine göre belirtilen ek gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı (0,130597) ile çarpılması sonucu ek gösterge aylığı bulunuyor. Bu brütten ise gelir vergisi, sosyal güvenlik kesintisi ve damga vergisi kesiliyor. Ek göstergelerin 2200'den ve 3000'den 3600'e çıkarılmasıyla emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

TABAN AYLIKLARI NASIL DEĞİŞECEK?

Ek gösterge düzenlemesinin yasalaşması halinde, yasadan önce emekli olanların emekli ikramiyesinde fark ödemesi bekenmiyor. Ancak, mevcut emekli maaşlarının güncellenmesi yasaya göre mümkün. Ek göstergenin aylık bağlama oranını değiştirmesi ile bu memurların tümünün maaşında temel alınan taban aylıklar da değişime uğrayacak.