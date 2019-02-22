3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge için belirsiz açıklamalar neyi işaret ediyor?

Memurların gözü kulağı 3600 ek gösterge hakkında gelecek haberlerde. 3600 ek göstergede son durum merakla araştırılmaya devam ederken 3600 ek gösterge hakkında kafaları karıştıran açıklamalar da geliyor. İşte memurların büyük ilgiyle takip ettikleri 3600 ek gösterge hakkında detaylar…

EK GÖSTERGE TAM OLARAK NEYİ KARŞILIYOR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

AKP'DEN İKİ FARKLI 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise bugün yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge talebinin takvim uygun olursa seçimden önce çıkarılacağını söylemişti. Bu açıklamadan dakikalar sonra konuşan AKP'nin diğer Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise “3600 ek göstergenin alelacele seçim öncesi getirilmesini etik olarak doğru bulmuyoruz.” dedi.

4 MESLEK İÇİN PAKET

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3600 ek göstergede 4 meslek için tek paket hazırlandığını açıkladı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayrım yapılmaksızın aynı paket kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri ortalama 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1.1 milyon öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi düzenlemeden yararlanacak.