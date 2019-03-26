3600 ek göstergede son durum: Tarih verildi!

İlk önce 24 Haziran seçimlerinde dile getirilen 3600 ek gösterge hakkında yeni açıkla geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ardından AKP Grup Başkanı Naci Bostancı’dan da dört meslek grubuna geçen seçimlerde vadedilen 3600 ek gösterge vaadinin seçim sonrasına kalacağına dair açıklama geldi. 3600 ek göstergede son durum memurlar tarafından merak ediliyor. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son durum…

SEÇİM SONRASINA KALDI

Bir televizyon programında soruları yanıtlayan Bostancı “Seçimden sonra ilk olarak hangi düzenleme gündeme alınacak?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Personel reformu olması gerekiyor Türkiye’de. İnsanların 3600 ek göstergeyi bu kadar söylemelerin nedeni bir çıta atlama olarak görülmesinden bu kadar gündeme geliyor. Bunlar personel sistemi içerisinde değerlendirilecek konulardır. Nisan-Mayıs civarında bu gelişmeler yaşanır.”

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da geçtiğimiz hafta “Söz verdiğimiz her konunun arkasındayız” diyerek meclis takvimine uygun olması halinde tüm sözlerin yerine getirilmesi için yoğun çaba içinde olduklarını belirtmişti.