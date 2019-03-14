3600 ek göstergede son durumu: 3600 ek gösterge açıklamaları kafa karışıklığı yarattı!

Memurların 3600 ek gösterge beklentisi sürüyor. Her gün 3600 ek göstergede son durumu araştırıyor. Son günlerde gündemden düşmeyen 3600 ek gösterge konusunda yeni açıklamalar yapıldı.İki farklı 3600 ek gösterge açıklaması kafa karıştırdı. İşte tüm merak edilenler…

3600 EK GÖSTERGE HANGİ ALANLARDAKİ MEMURLARI ETKİLEYECEK?

Kamuda çalışanları (polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi, emekli) 3600 ek gösterge yasası çıkarsa maaşları artacak. 3600 ek gösterge hakkında yapılan son açıklama İbrahim Kalın’dan geldi. Kalın, 3600 ek gösterge konusunda 4 meslek için çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4’ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

BÜLENT TURAN ‘SEÇİM ÖNCESİ' DEDİ

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ise bugün yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge talebinin takvim uygun olursa seçimden önce çıkarılacağını söylemişti.

DİĞER GRUP BAŞKANVEKİLİ TERSİNİ SÖYLEDİ!

Bu açıklamadan dakikalar sonra konuşan AKP'nin diğer Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise “3600 ek göstergenin alelacele seçim öncesi getirilmesini etik olarak doğru bulmuyoruz.” dedi.